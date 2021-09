Oggi a Gragnano i funerali di Alfonso Porpora, lo chef morto in un incidente stradale Si terranno oggi a Gragnano (Napoli) i funerali dello chef Alfonso Porpora, morto in un incidente stradale sulla Statale del Vesuvio il 23 settembre scorso. Lo schianto in moto mentre stava andando al lavoro, al RistoBar Leonessa del Cis di Nola; indagato il conducente dell’altro veicolo. Il 40enne lascia la moglie e una figlia piccola.

A cura di Nico Falco

Si terranno oggi, 26 settembre, a Gragnano, in provincia di Napoli, i funerali di Alfonso Porpora, lo chef di 40 anni morto in un incidente stradale sulla Strada Statale 268 del Vesuvio tre giorni fa. Nei giorni scorsi è stata eseguite l'autopsia nell'obitorio di Sarno, le esequie si svolgeranno alle 10:30 nella Chiesa del Carmine; originario di Gragnano ma da tempo residente ad Agerola, Porpora lascia la moglie e una figlia piccola.

L'incidente risale al 23 settembre. Porpora stava andando in moto al lavoro, al ristorante RistoBar Leonessa, nel Cis di Nola, dove dal marzo 2018 era executive chef . Il 40enne era sulla sua Honda Adv quando, all'ingresso di Scafati della statale 268, si è scontrato con un'automobile; è stato scaraventato a terra, l'impatto violento lo ha ucciso sul colpo; all'arrivo dei soccorsi era già morto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per la ricostruzione e per l'avvio delle indagini, la dinamica dell'incidente è ancora al centro di accertamenti; sull'accaduto la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma per gli esami autoptici. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto è indagato per omicidio stradale.

Diplomatosi all'alberghiero di Vico Equense, Porpora era molto conosciuto nel Napoletano e in Costiera Amalfitana. Nel suo percorso di formazione il 40enne aveva lavorato sulle navi di Costa Crociere e Msc e in diversi ristoranti rinomati, tra cui il St. Hubertus sulle Dolomiti, tra i celebri ristoranti tre stelle Michelin italiani. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio affidati ai sociali, a quelle degli amici si uniscono le parole degli staff dei ristoranti in cui aveva lavorato e si era fatto apprezzare per la sua capacità e per le sue doti umane.