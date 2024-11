video suggerito

"O pere e o musso" per lo street food prodotto tra sporco e rifiuti: sequestrati 3mila chili di carne nel Napoletano Blitz dei carabinieri del Nas e dell'Asl a Striano, nella provincia di Napoli: una palazzina era stata adibita abusivamente al sezionamento e alla lavorazione della carne per produrre "o pere e o musso" in condizioni igienico-sanitarie pessime. Elevate multe per 50mila euro.

A cura di Valerio Papadia

È uno dei piatti più antichi e caratteristici dello street food napoletano: parliamo di "o pere e o musso", insieme di frattaglie di carne – solitamente, come indica il nome, muso e piedi dell'animale, in particolare di suino. Street food che, in questo caso, era da incubo: a Striano i carabinieri hanno scoperto che "o pere e o musso", destinato a carrettini e furgoncini che sorgono agli angoli delle strade un po' ovunque tra Napoli e provincia, era prodotto in condizioni igieniche pessime.

Nella fattispecie, i carabinieri del Nas di Napoli, con la collaborazione di quelli della compagnia di Torre Annunziata e degli ispettori dell'Asl Napoli 2 Nord, hanno controllato una palazzina privata di Striano, scoprendo che era stata abusivamente adibita a centro per il sezionamento e la lavorazione della carne. I militari dell'Arma hanno accertato che le parti degli animali utilizzate per produrre "o pere e o musso" venivano lavorate con attrezzature che versavano in cattive condizioni igieniche; il prodotto veniva poi conservato in ambienti pieni di rifiuti e sporcizia.

Elevate multe per 50mila euro

Pertanto, al termine delle operazioni, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'intera struttura, nonché di tremila chili di carne suina e bovina. Stando a quanto stimato, il valore della merce e della struttura sottoposte a sequestro si aggira intorno ai 40mila euro, mentre l'ammontare delle multe elevate è di 50mila euro.