Nuovo sequestro per l’ex Villaggio degli Svedesi: gestito da prestanome col reddito di cittadinanza Nuovo sequestro per il Villaggio degli Svedesi di Baia Domizia: era stato fittato ad un prestanome per ottenere la revoca del precedente provvedimento.

A cura di Nico Falco

Formalmente il proprietario aveva affittato il suo villaggio turistico, ma nei fatti si sarebbe trattato di una simulazione finalizzata soltanto ad ottenere il dissequestro, sfruttando un prestanome tra l'altro percettore di reddito di cittadinanza. L'espediente, ricostruito dalla Guardia di Finanza, ha portato a nuove contestazioni per l'imprenditore e a un nuovo sequestro per l'Italy Village, già conosciuto come "Villaggio degli svedesi", di Baia Domizia, località balneare della provincia di Caserta.

Il villaggio turistico era stato sequestrato alcuni mesi fa, ipotesi di reato autoriciclaggio. Il provvedimento, che ha resistito fino alla Cassazione, era arrivato al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e affidate alle fiamme gialle. Secondo le accuse, il complesso turistico sarebbe stato acquistato riciclando soldi illeciti e, attraverso false perizie, ad un prezzo irrisorio: al fronte di un valore stimato di circa 14 milioni di euro, era stato pagato soltanto 400mila euro; l'imprenditore avrebbe racimolato quel denaro in parte da una società a lui riconducibile e si sarebbe impossessato illecitamente di 41 immobili del resort.

Dopo quel sequestro, ricostruiscono i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, l'imprenditore titolare della società che gestisce l'Italy Village avrebbe escogitato lo stratagemma per ottenere la revoca del provvedimento, simulando il fitto di ramo d'azienda, per un prezzo esiguo, ad una persona che poi è risultata essere un suo prestanome. Secondo le fiamme l'uomo continuava a mantenere la titolarità del complesso turistico, occupandosi anche delle spese di gestione.