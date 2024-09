video suggerito

Nuovo parcheggio Anm a Bagnoli-Nisida, partito il cantiere nell’area dove regnavano gli abusivi Partito il secondo cantiere per il parcheggio temporaneo di Anm allo sbarcatoio di Nisida. I lavori dureranno 2 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cantiere del nuovo parcheggio di Bagnoli-Nisida / Foto Fanpage.it

Partito il secondo cantiere per realizzare un parcheggio temporaneo a Bagnoli-Nisida che sarà affidato ad Anm. L'area, in prossimità dello sbarcatoio di Nisida, fino a qualche anno fa regno degli abusivi in estate, è stata recintata dagli operai, in previsione dell'avvio dei lavori che dovrebbero durare circa 2 mesi, al netto di eventuali varianti.

I due parcheggi nell'area dell'ex Italsider

Si tratta del secondo parcheggio provvisorio nell'area del SIN Bagnoli-Coroglio. I due parcheggi dovrebbero avere una capienza di circa 200 auto. La cantierizzazione del primo parcheggio da 2.500 metri quadrati è partita ad agosto. L'area si trova nei pressi del Pontile Nord dell'ex Italsider, vi si accede da via Coroglio, ed è di competenza dell'Autorità Portuale, che l'ha consegnata al Comune di Napoli per i lavori di bonifica.

Mercoledì 18 settembre, invece, è partita la cantierizzazione del secondo parcheggio di 2.300 metri quadrati, che sorge in un'area di competenza comunale, nei pressi dello sbarcatoio di Nisida. I lavori, come detto, saranno ultimati in 2 mesi, salvo imprevisti. L'intervento, a cura del Commissariato alla Bonifica dell'ex zona industriale dismessa, è in carico all'Rti con capofila Greenthesis, nell'ambito dell'accordo quadro per gli interventi di risanamento e rigenerazione del Sin di Bagnoli-Coroglio.

I due parcheggi dovrebbero poi essere affidati in via provvisoria ad Anm. Si tratta solo di installazioni temporanee. Tutta l'area, infatti, sarà riqualificata. La linea di costa sarà quasi del tutto riorganizzata dal punto di vista edilizio e urbanistico, con importanti interventi di recupero del Borgo Coroglio, che resterà, ma sarà ristrutturato, e la nascita di hotel, ristoranti e servizi.