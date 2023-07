Nuovo Lungomare di via Partenope, lavori in ritardo: l’avvio dei cantieri slitta di 10 giorni Vertice al Municipio per fissare le tappe dei lavori che partiranno non appena saranno ultimati gli allestimenti logistici. Si prevede una decina di giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Partiranno entro la fine del mese di luglio 2023 i lavori per rifare il Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Ci sono stati dei ritardi rispetto alle previsioni iniziali, perché si sta ultimando l'allestimento logistico. Un incontro che era fissato in Comune per la giornata di martedì 18, è stato rinviato al 27 luglio.

Il campo base del cantiere è già stato allestito l'11 luglio scorso tra via Raffaele De Cesare e piazza Nazario Sauro, da dove partirà la prima tranche dei lavori che dovrebbe concludersi entro il 12 gennaio 2024, secondo il cronoprogramma. Al momento si stanno completando le ultime attività per la logistica. I lavori di ripavimentazione veri e propri inizieranno non appena sarà terminato l'allestimento. Complessivamente i lavori, da circa 13 milioni di euro, dovrebbero durare 340 giorni lavorativi consecutivi.

Si partirà con il rifacimento di via Nazario Sauro, una semi-carreggiata alla volta, per poi passare a via Partenope. Il Comune di Napoli che ha bandito l'appalto sta chiedendo di accelerare l'avvio dell'opera. Oggi si è tenuto un vertice a Palazzo San Giacomo con l'azienda per calendarizzare i prossimi passi.

Il piano viabilità del Comune

Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, lo scorso giugno ha approvato il programma di cantierizzazione per i lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli. Il piano, al momento, prevede la partenza dei lavori, come detto, da via Nazario Sauro, con la chiusura al transito dei veicoli della parte finale di via Raffaele De Cesare, in direzione di piazza Nazario Sauro. Nell'altra parte di via De Cesare sarà istituito il doppio senso di marcia con la sospensione degli stalli di sosta sulle strisce blu. In via Nazario Sauro si lavorerà solo di giorno, senza chiudere la strada.

L'avvio dei lavori prima dell'estate, dopo una lunga attesa, era stato annunciato dall'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, a Fanpage.it, il 16 maggio scorso. Il nuovo Lungomare di Napoli avrà i marciapiedi larghi sul lato di ristoranti e alberghi e due corsie per le auto, confermata anche la pista ciclabile a due corsie. Il progetto di restyling prevede un finanziamento di 13,2 milioni di euro.

La gara, bandita ad aprile 2022, è stata aggiudicata alla società COGEPA. Il nuovo lungomare sarà molto più accogliente e moderno. Il progetto prevede, come detto, i marciapiedi più larghi sul lato dei ristoranti, per tavolini e ombrelloni, ma ci sarà un corridoio lasciato libero tra questi ultimi e gli edifici. E anche sul lato degli hotel ci sarà un'area esterna ampia, agli ingressi, con le aiuole per l'arrivo dei taxi.