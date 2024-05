video suggerito

Nuovo incendio all’ex campo rom di via Mastellone a Barra sotto sequestro: arrivano i pompieri Un incendio è scoppiato nella notte nell’ex campo rom di via Mastellone. La bonifica partirà a giugno, finanziata dal Comune con 1 milione. Ma per completarla servono altri 5 milioni. Intanto continuano roghi e sversamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nuovo principio di incendio all'ex campo rom di via Mastellone a Barra, sotto sequestro per lo sversamento abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di bonifica che partirà a giugno. Costo: 6 milioni di euro, dei quali al momento solo un milione è finanziato. Gli sversamenti di immondizia abusivi, però, continuano. E stamattina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è verificato un nuovo rogo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con la squadra 9/B del distaccamento di Ponticelli, con a seguito un'autopompa ABP dalla Sede Centrale. Le fiamme sono stare domate e le squadre sono rientrate in sede.

La giunta Manfredi, il 9 maggio scorso, ha approvato, su proposta dell' Assessore alla Salute ed al Verde con delega all'Igiene urbana, lo stanziamento dei fondi necessari per avviare la rimozione dei cumuli di rifiuti speciali dall’area dell’ex Campo rom, di via Mastellone a Barra, di proprietà del Comune. Il fondo versa in stato di degrado a causa dell'accumulo di una notevole quantità di rifiuti, anche combusti a seguito dei molteplici incendi degli ultimi anni. Al momento sono disponibili fondi per 1 milione di euro, mentre si cercano le risorse per la rimozione completa, Intanto, gli sversamenti e i roghi continuano. Tra le ipotesi, la progettazione di una recinzione perimetrale del sito per evitare ulteriori sversamenti.

La bonifica parte a giugno 2024

Il Comune ha spiegato che la bonifica partirà a giugno 2024. Si inizierà con lo smaltimento dei rifiuti speciali, nei primi dieci giorni di giugno, impegnando 1 milione di euro, in modo da consentire l'intervento dei vigili del fuoco in caso di incendi. In seguito si procederà allo smaltimento di tutti i rifiuti, intervento per il quale è prevista una spesa di circa 5 milioni. Si tratta del primo atto della bonifica di via Mastellone, ha sottolineato l'Assessore alla Sicurezza, importante perché limita il problema delle fumarole.

Sarà poi prevista una postazione fissa della polizia locale su via Mastellone e l'installazione di un sistema di videosorveglianza e di monitoraggio elettronico per contrastare lo sversamento abusivo di rifiuti. I rappresentanti dei comitati hanno inoltre chiesto maggiori garanzie sulla presenza di inquinanti pericolosi, come l'amianto, trovando la disponibilità di ARPA Campania a installare centraline per il monitoraggio, e dell'ASL, che ha garantito un alto livello di vigilanza del territorio, sottolineando però come non si registrano particolari differenze tra distretti per quanto riguarda l'incidenza di patologie collegate all'inquinamento.