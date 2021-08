Incendio a Barra, enorme colonna di fumo nero e aria irrespirabile in mezza Napoli Enorme incendio nella zona di Barra, nella periferia orientale di Napoli. Vigili del fuoco al lavoro da questa notte per domare le fiamme, ma la colonna di fumo sprigionatasi è ancora ben visibile anche al mattino e anche da zone diverse di Napoli. L’aria è diventata irrespirabile in mezza città, e non aiuta l’afa che in questi giorni si trova sul capoluogo partenopeo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio è scoppiato nella notte nella zona orientale di Napoli, nel quartiere di Barra: non è chiaro cosa sia andato in fumo, ma la zona dove le fiamme sono divampate è quella a ridosso dell'autostrada e via Mastellone, nei pressi di un campo rom. Fiamme che hanno sprigionato subito una colonna di fumo ben visibile anche in piena notte e che dopo diverse ore è ancora ben visibile anche da altre zone di Napoli. L'aria è diventata di fatto irrespirabile per mezza città: tantissime le segnalazioni anche da Chiaia e Mergellina, molto distanti dai quartieri orientali di Napoli, dove la puzza di bruciato ha costretto a chiudere porte e finestre.

Vigili del fuoco impegnati da ore per domare le fiamme, anche se è mistero per ora su cosa sia andato in fumo: il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha sollecitato l'Arpac affinché vengano effettuati rilievi e campionature dell'aria per capire se ci siano sostanze pericolose per la salute pubblica immesse nell'ambiente. Ad andare in fumo potrebbero essere stati cumuli di rifiuti, ma non è chiaro se si trovassero nei pressi dell'autostrada oppure nel poco distante campo rom di Barra. Nè tantomeno al momento è possibile sapere come sia nato l'incendio, che in poche ore ha raggiunto dimensioni considerevoli. Tantissime le telefonate arrivate nella notte ai vigili del fuoco ed alle forze dell'ordine, che segnalavano sia le lingue di fuoco ben visibili a chilometri di distanza sia la fortissima puzza di bruciato che ha avvolto in poco tempo mezza città di Napoli, arrivando anche nelle zone del centro e del litorale di Mergellina.