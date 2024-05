video suggerito

A fuoco rifiuti e pneumatici a Lago Patria: nube di fumo nero sull’Asse Mediano A Lago Patria un grosso incendio di rifiuti, plastica e pneumatici: la densa nube di fumo ha invaso anche l’Asse Mediano, creando panico tra gli automobilisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un rogo di rifiuti e pneumatici ha generato una enorme nube di fumo nero che ha invaso l'Asse Mediano di Napoli: paura tra gli automobilisti, che si sono ritrovati improvvisamente ad "attraversare" la densa coltre di fumo che rendeva impossibile vedere dall'altra parte. L'incendio è scoppiato nei pressi dello svincolo di Lago Patria. Finestre sbarrate da parte dei residenti per evitare che il forte odore nauseabondo penetrasse anche nelle abitazioni. Ad andare in fiamme con ogni probabilità i rifiuti e pneumatici abbandonati da tempo lungo una stradina adiacente proprio all'Asse Mediano e che nei giorni scorsi era stata "attenzionata" anche da cittadini che avevano segnalato la presenza di questi rifiuti abbandonati.

Molte automobili si sono fermate per evitare di attraversare la nube nera e rischiare anche un incidente. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due autobotti per domare le fiamme. La forte puzza è stata causata con ogni probabilità oltre che da rifiuti e pneumatici anche dalle grandi quantità di plastica andate in fiamme. Impossibile al momento stabilire le cause dell'incendio: tuttavia, tutto lascerebbe ipotizzare ad una origine dolosa. Gli attivisti del gruppo "Basta Roghi" si sono detti "stanchi di dover subire tutto questo a danno della nostra salute". La paura è che con l'avvicinarsi dell'estate questi fenomeni possano iniziare a ripetersi con maggiore frequenza, con tutti i rischi che ne conseguono per la salute umana e per l'ambiente.