Nuovo grande supermercato a Napoli in via Argine a Ponticelli: parcheggi e aree verdi Il supermercato sarà costruito a Ponticelli, tra via Argine e via Principe di Napoli. Progetto di Lidl nell’ambito di un Pua con il Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva un nuovo grande supermercato a Napoli. Sarà costruito a Ponticelli, nell'area orientale, tra via Argine e via Principe di Napoli, in una zona di 12 mila metri quadrati, attualmente occupata da un complesso edilizio industriale dismesso. Il progetto è stato presentato da Lidl Italia Srl, su suoli di proprietà di Saci srl, nell'ambito di un Pua, un Programma Urbano Attuativo, e prevede la realizzazione di una struttura commerciale di media grandezza, per la vendita di alimentari e altri prodotti, con parcheggio, aree verdi e giostrine per i bimbi.

Un nuovo supermercato a Ponticelli

L’area è di proprietà della società SACI srl, ed è promessa in vendita con atto preliminare di compravendita stipulato ad ottobre 2016 alla società Lidl Italia srl, per realizzare appunto un supermercato di medie dimensioni. Il progetto definitivo di piano urbanistico attuativo è stato approvato dal Comune di Napoli nel 2018 e a febbraio 2022 è stata approvata la determina. Il Pua, quindi, adesso è pronto per partire.

La struttura commerciale prevista nel piano si estende su circa 2.300 metri quadrati su due piani. L'ingresso sarà da sud-ovest, con un'ampia vetrata. All'interno potranno esserci anche ristoranti o bar, altri negozi, agenzie viaggi, parafarmacia e spazi per i bimbi. I marciapiedi saranno allargati e saranno eliminate le barriere architettoniche.

Il parco con giardino e giostre

Il progetto prevede la realizzazione di un ampio giardino attrezzato di 2mila metri quadrati, con accesso diretto da via Argine. All'interno ci saranno alberi, percorsi pedonali. In prossimità dell’ingresso su via Argine sarà collocata un’area attrezzata per il gioco bambini dotata di giochi in legno e di superfici anti-trauma. È prevista anche la realizzazione di un’area riservata agli animali domestici. Nella parte più ad ovest, è prevista la realizzazione di una pergola che segna uno spazio di sosta adiacente all’ampia area verde del parco.