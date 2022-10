Nuovo crollo al Cimitero di Poggioreale, arrivate le due autogru per recuperare le salme Questa mattina, al Cimitero Monumentale di Poggioreale, sono state installate le due autogru con le quali si procederà al recupero delle salme nell’edificio crollato.

A cura di Valerio Papadia

Sono arrivate questa mattina, nel Cimitero Monumentale di Poggioreale, le due autogru con le quali si procederà a recuperare le salme dopo il crollo che si è verificato la scorsa settimana, il 17 ottobre, nella cappella cosiddetta "della Resurrezione": a comunicarlo, in una nota, è stato il Comune di Napoli. Il crollo, arrivato a 10 mesi di distanza dal precedente cedimento, ha costretto nei giorni scorsi l'amministrazione comunale a chiudere il Cimitero Monumentale di Poggioreale, che è stato riaperto al pubblico soltanto il 22 ottobre, ma soltanto per quanto riguarda l'accesso da Santa Maria del Pianto. Non sono stati resi noti i tempi previsti per il recupero delle salme, alcune delle quali sono crollate insieme a parte della struttura, mentre altre sono rimaste in bilico.

Il nuovo crollo a 10 mesi di distanza da quello precedente

Il nuovo cedimento nel Cimitero Monumentale di Poggioreale si è verificato, come detto, lo scorso 17 ottobre, a distanza di 10 mesi da quello verificatosi il 4 e 5 gennaio: in quella occasione, furono interessate dal crollo alcune congregazioni in un'area differente del cimitero. Questa volta, come ribadito in precedenza, a crollare è stata una parte della cappella della Resurrezione, che si trova nella zona di Porta Balestrieri, non molto distante dal forno crematorio del cimitero e dall'accesso di via Santa Maria del Pianto.