Nuovo centro commerciale a Napoli Est, il presidente della Municipalità dice no: “Servono alloggi per studenti” La protesta di Alessandro Fucito, presidente della VI Municipalità: “Il centro commerciale di Ponticelli l’abbiamo ereditato. Al quartiere non serve”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo parco commerciale che sorgerà a Napoli Est

"Il nuovo centro commerciale a Ponticelli di via Botteghelle? È una eredità di un momento storico passato. Al quartiere oggi servono piuttosto alloggi per gli studenti e centri congressi. Il mio invito ai privati è di investire in questa direzione". Ne è convinto Alessandro Fucito, presidente della VI Municipalità San Giovanni a Teduccio-Barra-Ponticelli, ed ex consigliere comunale.

Il nuovo parco commerciale, tra i più grandi di Napoli, è previsto tra i quartieri di Ponticelli e Poggioreale, su un terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato. Le bonifiche dei suoli sono iniziate nelle scorse settimane, come anticipato da Fanpage.it. All'interno del parco sono previsti negozi, ristoranti, palestre e parcheggi, oltre ad abitazioni ad uso sociale e privato.

Il progetto di variante del Polo Urbano Integrato è stato presentato dalla società Fingestim srl ed approvato dal Comune di Napoli nel 2018 e va ad aggiornare il PUA, il Programma Urbanistico Attuativo, del 2011.

Fucito: "I centri commerciali non portano sviluppo"

Sulla vicenda interviene il presidente della VI Municipalità, Alessandro Fucito: