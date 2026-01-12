Nuovo cedimento sulla provinciale 88, chiusa la strada tra Avellino e Contrada

La strada provinciale 88, arteria di collegamento tra Avellino e Montoro, è stata chiusa per un cedimento nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio; il tratto interessato si trova nel territorio di Contrada (Avellino). Attualmente la circolazione è interdetta in entrambi i sensi di marcia per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri della Compagnia di Baiano, la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

A cedere è stato un tratto a margine della carreggiata: probabilmente a seguito del maltempo dei giorni scorsi, una porzione di terreno al di sotto della strada è franato facendo spaccare l'asfalto e rivelando una voragine sottostante. La Provincia di Avellino, con ordinanza dirigenziale (la numero 2 del 12 gennaio 2016) adottata dal Settore Pianificazione strategica, gestione opere pubbliche e infrastrutture varie, ha disposto la chiusura totale al traffico SS88 nel comune di Contrada, tra il km 30 e il km 29+900, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; percorsi alternativi sono sulla strada provinciale 27.

Un precedente cedimento, lungo la stessa strada, si era verificato nella serata del 10 gennaio; anche in quel caso c'era stato un grave cedimento della carreggiata che aveva reso impraticabile il tratto ed erano intervenuti operai e mezzi della Provincia per garantire la viabilità. Nelle ore successive, con una precedente ordinanza (la numero 1 del 2026) era stato istituito il senso unico alternato e il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore a 6.5 tonnellate, ad accezione degli autobus del trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso.