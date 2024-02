Nuova tecnologia fa sparire il dolore cronico alla schiena: primo impianto all’ospedale di Giugliano Una nuova tecnologia di stimolazione midollare per curare lombalgia cronica, lombosciatalgia cronica, cervicobrachialgia. Il primario Pietro Vassetti a Fanpage.it: “Il nuovo dispositivo si ricarica solo 5 volte all’anno” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Intervista a Dott. Pietro Vassetti Primario dell'HUB regionale di medicina del dolore dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio mal di schiena. Arriva in Campania una nuova tecnologia di stimolazione midollare per curare il dolore cronico nei pazienti affetti da dolori che partono dalla colonna vertebrale, come lombalgia cronica, lombosciatalgia cronica, cervicobrachialgia. Si chiama Eterna e sfrutta la tecnologia energetica Xtend. È stato impiantato per la prima volta in Campania presso l'HUB regionale di medicina del dolore dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano, diretto dal dottor Pietro Vassetti. "Eterna rappresenta un'importante innovazione nel trattamento del dolore cronico – spiega il Primario a Fanpage.it – La novità più importante è che, a differenza dei precedenti dispositivi che vanno ricaricati quasi ogni settimana, questo nuovo apparecchio, invece, si ricarica solo 5 volte all'anno. Ed è quindi molto più vantaggioso per i pazienti".

Si tratta del primo impianto di questo dispositivo in Campania e di uno dei primi in Italia. L'Hub di Giugliano in Campania è un centro di eccellenza della Sanità pubblica. Tra le varie attività c'è quella degli impianti di neurostimolatori midollari che vengono eseguiti ormai da oltre 15 anni. Sono circa 80-90 gli impianti all'anno. Ma la novità del nuovo dispositivo è che utilizza una nuova tecnologia, una nuova forma d'onda, in grado di curare il dolore e che necessita di molte meno ricariche in un anno.

Dottore, chi può utilizzare il neurostimolatore midollare?

Si tratta di un dispositivo che viene impiantato in pazienti che soffrono di lombalgia cronica, lombosciatalgia cronica, cervicobrachialgia, tutti dolori che partono dalla colonna vertebrale, resistenti a terapie farmacologiche, o con ernie discali importanti da cui il paziente dopo anni di terapia non riesce a guarire.

Come funziona questo dispositivo?

Il funzionamento è simile a quello di un pacemaker cardiaco. La tecnologia del neurostimolatore midollare consiste nell'impiantare nel midollo spinale degli elettrodi collegati ad una sorta di pacemaker che agisce sulle radici nervose. Viene impiantato sotto pelle e resta col paziente tutta la vita. In pratica è come se emanasse una scarica elettrica che stordisce h24 le radice nervose. Questo meccanismo porta gradualmente alla repulsione della sintomatologia dolorosa. È ricaricabile come un telefono. Ma la novità è che Eterna si ricarica solo 5 volte all'anno, mentre i precedenti dispositivi richiedevano 3-4 ricariche al mese.

Come si può accedere all'Hub di medicina del dolore di Giugliano?

I pazienti possono accedere all'ambulatorio attraverso l'impegnativa del medico curante con la prescrizione per la visita algologica. Fanno la prenotazione al Cup e accedono agli ambulatori. Noi siamo Centro hub regionale e trattiamo tutti i tipi di dolore, non solo quello oncologico, ma anche tutti i tipi di dolore benigno: lombalgia, coxalgia, gonalgia, dolori di spalla, fibromialgia, cefalee, emicranie. Patologie che trattiamo con tecniche mini-invasive all'avanguardia.

