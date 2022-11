Nuova scossa di terremoto avvertita a Napoli e in zona Flegrea: la quinta in sette giorni Quinta scossa in una settimana nei Campi Flegrei: scossa di 1.7 nella notte, con epicentro nella Solfatara di Pozzuoli. Sciame sismico iniziato sette giorni fa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 4 novembre, una scossa 1.7 di magnitudo è stata avvertita in tutta Pozzuoli, con epicentro la Solfatara. Si tratta della quinta scossa sopra quota 1.5 di magnitudo che si registra in zona da una settimana. Fenomeni che con ogni probabilità sono dovuti al fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, ma che comunque tengono in allerta la popolazione, da sempre abituate a vivere in una zona dove i fenomeni sismici sono praticamente giornalieri, seppur di bassa intensità.

La scossa di 1.7 di magnitudo registrata questa notte è stata avvertita distintamente dalla popolazione flegrea, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, che si trovano a ridosso dell'area flegrea puteolana. Nei giorni scorsi si erano registrate altre scosse di magnitudo 1.7 (31 ottobre), di 1.5 (30 ottobre), ed infine di 1.9 e 2.3 (28 ottobre). Complessivamente, lo sciame sismico ha fatto registrare dopo la prima scossa di 2.3 di magnitudo del 28 ottobre una lunghissima serie di scosse minori, cinque delle quali sopra la soglia dell'1.5 di magnitudo.

Non ci sono stati, in alcun caso, danni a cose o persone, ma solo tanto spavento anche dovuto al caratteristico "boato" che si avverte prima delle scosse. Il sollevamento del terreno, intanto, ha fatto registrare una diminuzione del ritmo di crescita, che da gennaio 2011 ha portato a sollevarsi di 92 centimetri, 22 dei quali solo da gennaio 2021 ad oggi. Ma da agosto, il ritmo è diminuito, e la crescita si è fatta più lenta rispetto ai mesi precedenti.