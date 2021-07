Nuova scoperta a Baia Sommersa: sott’acqua spunta una fontana con mosaico La nuova scoperta a Baia Sommersa, suggestivo sito subacqueo che fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è stata presentata proprio dall’ente. Si tratta di parte di una fontana semicircolare sulla quale è ancora visibile uno splendido mosaico, raffigurante due anatre che nuotano su uno sfondo di tessere colorate.

A cura di Valerio Papadia

A Baia Sommersa continuano ad arrivare testimonianze di quella che è stata la fiorente colonia fondata dai romani oltre duemila anni fa: nel sito, completamente sottomarino, tra i più suggestivi al mondo, afferente al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è stata scoperta una parte di fontana semicircolare, ma soprattutto uno splendido mosaico che l'adornava: si tratta di due anatre che nuotano sullo sfondo di incantevole tessere blu, che rappresentano il mare.

La nuova scoperta è stata presentata dallo stesso Parco Archeologico dei Campi Flegrei in occasione del libro "Un mare da coltivare" di Anna Manzarano. "Questo mosaico e molte altre novità saranno aperte a subacquei e snorkelisti dal prossimo mese nel nuovo percorso di visita ‘Sol et Luna'" ha annunciato il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Un sommergibile per visitare Baia Sommersa

Il sito di Baia Sommersa, come detto uno dei più suggestivi al mondo, non fosse altro per la sua particolarità subacquea, si trova a Baia, frazione di Bacoli, nella provincia di Napoli. Per dare modo a tutti di visitare il sito archeologico – raggiungibile solo da sommozzatori esperti – a partire dallo scorso mese di giugno è stato attivato un sommergibile grazie al quale tutti, cittadini e turisti, possono visitare le memorie della fiorente colonia romana che fu Baia e le bellezze custodite dal mare: statue, anfore, resti di domus, mosaici.