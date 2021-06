in foto: Baia Sommersa

Una esperienza alquanto suggestiva sta per prendere il via nei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, e più precisamente a Bacoli, dove a partire da domani, venerdì 18 giugno, partiranno le visite notturne in sommergibile alla città di Baia Sommersa, antica colonia romana di cui rimangono testimonianze – statue, mosaici, resti di costruzioni – sui fondali del Mar Mediterraneo.

Saranno due gli orari disponibili per le visite, alle ore 21 e alle ore 23, come ha annunciato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: "Siamo pronti. La Città Sommersa di Baia sarà visitabile anche di notte. Immersi nel sommergibile, con tour da 50 minuti. Per scoprire il Parco Archeologico Sottomarino più grande del Mar Mediterraneo. Uno spettacolo. Si parte venerdì, dalle 21 alle 23. Con partenza dal porto. E sarà un nuovo ed emozionante modo per vivere la nostra terra, i nostri fondali, il nostro mare. Basterà contattare NemoSub Baia" ha detto il primo cittadino.

in foto: Il sommergibile utilizzato per le visite guidate

"Vogliamo sostenere ogni iniziativa – ha detto ancora il sindaco Della Ragione – volta a promuovere Bacoli e le meraviglie che ci circondano. Quelle nuove, quelle storiche. Abbiamo un patrimonio culturale ed archeologico immenso. Facciamolo splendere. Per puntare ad un turismo di qualità. Insieme, possiamo farcela. Un passo alla volta".