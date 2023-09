Nuova orchestra Scarlatti suona per Giovanbattista Cutolo al Duomo di Napoli nella Festa di San Gennaro L’omaggio della Nuova Orchestra Scarlatti per Giogiò. Don Mimmo Battaglia: “Disarmiamo i giovani di Napoli”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

La Nuova Orchestra Scarlatti suona per Giovanbattista Cutolo al Duomo di Napoli nella Festa di San Gennaro. Gli archi e i fiati dell'orchestra hanno suonato di nuovo per ricordare il musicista 24enne, ucciso a colpi di pistola il 31 agosto scorso, mentre era al pub con gli amici in piazza Municipio. Per il suo omicidio è indagato un ragazzo 17enne dei Quartieri Spagnoli, reo-confesso.

Don Mimmo: "Disarmiamo i giovani di Napoli"

L'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha voluto dedicare uno dei passaggi della sua toccante omelia proprio alla violenza giovanile che sta dilagando, purtroppo, in città negli ultimi anni: