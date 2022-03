Nuova operazione per Angela Iannotta, grave dopo bypass gastrico: ricostruzione dello stomaco Angela Iannotta, la 28enne del Casertano che era finita in coma dopo due interventi per dimagrire, dovrà sottoporsi a una nuova operazione per la ricostruzione di stomaco ed esofago.

A cura di Nico Falco

Dovrà essere sottoposta a un nuovo intervento chirurgico Angela Iannotta, la 28enne ricoverata dagli inizi di febbraio a Caserta per gravi complicazioni in seguito a due operazioni per dimagrire: le dovranno ricostruire l'esofago e una parte dello stomaco, se ne occuperà una equipe multidisciplinare guidata da Franco Corcione, ordinario dell'Università Federico II di Napoli, che utilizzerà una nuova tecnica.

Sulla vicenda di Angela Iannotta è stata aperta una inchiesta in seguito alla denuncia sporta dal marito presso il commissariato di Marcianise della Polizia di Stato; le cartelle cliniche della ragazza sono state acquisite e l'uomo nei giorni scorsi è stato ascoltato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Valentina Santoro. La famiglia della ragazza, assistita dai legali Raffaele e Gaetano Crisileo, ha più volte scritto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo l'invio degli ispettori nelle due cliniche private dove Angela ha subìto i primi due interventi di bypass gastrico.

In attesa che le sue condizioni migliorino e che si possa procedere col trasferimento al Secondo Policlinico di Napoli per il nuovo intervento, la 28enne resta ancora ricoverata nel reparto di Chirurgia d'Urgenza e dei Grossi Traumi di Caserta, dove ha subìto due interventi salvavita in seguito al ricovero. In precedenza la Iannotta era stata sottoposta a due interventi di bypass gastrico, il primo in Abruzzo e l'altro, in seguito a complicazioni, in una struttura del Casertano; ad operare era stato lo stesso chirurgo, che è stato poi denunciato dalla famiglia.