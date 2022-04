Nuotatrice muore per un infarto: Mariasofia Paparo avrebbe compiuto 28 anni tra una settimana Morta per un infarto Mariasofia Paparo, campionessa del nuoto regionale: avrebbe compiuto 28 anni la prossima settimana. Il cordoglio dell’Università Parthenope, dove si sarebbe laureata a fine mese. Distrutta la comunità di San Giorgio a Cremano: appena un mese fa aveva dato promessa di matrimonio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mariasofia Paparo mentre festeggia il titolo di campionessa regionale master nei 200 dorso e 200 misti

Una morte assurda quella di Mariasofia Paparo, 28 anni da compiere tra meno di una settimana, stroncata da un infarto nonostante la giovane età. La ragazza, molto conosciuta per la sua attività di nuotatrice, nemmeno un mese fa aveva dato promessa di matrimonio. L'intera città di San Giorgio a Cremano, nella provincia vesuviana di Napoli, si è stretta a lutto. Anche l'Università Parthenope, dove tra l'altro la ragazza avrebbe conseguito la laurea il prossimo 28 aprile, ha deciso di partecipare al dolore di amici e parenti. I funerali della giovane si terranno alle 15 di oggi pomeriggio, martedì 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano.

Il cordoglio della Parthenope

"È scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo, laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie", si legge in una nota dell'Università Parthenope. "Si sarebbe laureata il prossimo 28 aprile, nuotatrice professionista. L'Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici". Ma in tanti, appresa la notizia, hanno voluto lasciare un ultimo saluto anche sui social, stringendosi al dolore di amici e parenti.

I successi da nuotatrice

Già Atleta Master del Circolo Nautico Posillipo, nel 2019 aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life, valido per il Circuito Supermaster FIN e svolto a dicembre dello stesso anno nella piscina Scandone di Napoli, il tempio del nuoto partenopeo. Aveva anche fatto parte dello storico Master Team Speedo, nato in Italia per la prima volta nel 2019. Tante anche le medaglie regionali vinte, tutte sfoggiate con orgoglio misto a umiltà. Nel 2020 aveva anche partecipato alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli, altro appuntamento imprescindibile per i nuotatori di tutta Italia.