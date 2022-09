“No all’utero in affitto, a Scampia le donne lo spaccerebbero come la droga”: Nunzia De Girolamo travolta dalle polemiche La ex ministra, contraria alle gestazione per altri, sostiene che in quartieri “come Scampia” a Napoli mamme-spacciatrici finirebbero per vedere i loro figli come una dose di droga.

Ma lo ha detto davvero? I presenti nello studio di PiazzaPulita su La7 si guardano per un attimo, perplessi, e sembrano chiederselo. Nunzia De Girolamo ha davvero detto quello che ha detto? Risposta: sì. Intervistata su vari temi, la ex ministra, moglie del coordinatore Pd Campania Francesco Boccia, ha discettato anche del tema – delicatissimo – delle famiglie omogenitoriali (ovvero figlio, biologico o adottato, di una coppia omosessuale) spiegando di essere «contraria all'utero in affitto». E fin qui è una posizione politica, non lontana da quella di una certa parte del Paese.

Sono le argomentazioni di De Girolamo a generare malcontento e polemica:

Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri. Ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione.

Dunque secondo la ex ministra sannita, ora personaggio televisivo, nel quartiere napoletano di Scampia, ancora una volta identificato come paradigma del Male, set permanente di Gomorra, le donne, ovviamente spacciatrici, non vedono l'ora di vendere bambini come dosi di cocaina o kobret. La trasmissione è del 15 settembre, le reazioni arrivano piano piano ma sempre più intense.

Fino a quella di Luca Trapanese che a Napoli è assessore alle Politiche Sociali ma che con la sua storia personale è simbolo delle famiglie omogenitoriali in Italia.

Scrive Trapanese su Facebook: