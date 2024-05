video suggerito

Nubifragio su Napoli: strade allagate, cade un cavo dell'alta tensione ai Camaldoli Un improvviso nubifragio ha gettato Napoli nel caos: strade allagate ovunque, ai Camaldoli cade un cavo dell'alta tensione in strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un violento nubifragio si è abbattuto su Napoli poco dopo le 12 di quest'oggi, sabato 18 maggio. Per circa un'ora, il traffico è andato in tilt a causa di strade allagate un po' ovunque, che hanno letteralmente sorpreso tutti. Secondo gli ultimi dati meteorologici, oggi il rischio pioggia era sotto il 10% di possibilità a Napoli: in realtà, l'acquazzone improvviso, ha iniziato a essere "preannunciato" da un cielo che già al mattino presentava nuvolosità in aumento e che attorno alle 11 ha creato il cosiddetto effetto del "cielo nero". Di lì a poco, la pioggia è venuta giù, tanto breve quanto intensa.

Ai Camaldoli, nei pressi di Via Comunale Guantai ad Orsolone, un cavo dell'alta tensione è caduto sull'asfalto probabilmente a causa delle forti folate di vento: al momento non si registrano invece cadute di rami, alberi o cartellonistica stradale. Tanti i disagi alla circolazione del sabato mattina: poi attorno alle 13.30, l'acquazzone è finito così repentinamente come era iniziato. Nelle prossime ore, non sono previsti nuovi rovesci, anche se per domani domenica 19 maggio è previsto un peggioramento attorno alle 11 del mattino: non è escluso dunque che nuovi fenomeni improvvisi possano verificarsi nuovamente su Napoli e provincia.