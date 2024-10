video suggerito

Nubifragio a Ischia, la situazione aggiornata: in un'ora piovuti 32 mm d'acqua Dopo la pioggia di ieri situazione relativamente tranquilla a Ischia, colpita da un nubifragio che in poche ore ha fatto cadere 32 mm di pioggia sull'isola Verde.

A Ischia dopo il nubifragio e la serata di paura la situazione è tornata alla – relativa – normalità. Si contano i danni, che per fortuna si limitano ad alcune alle auto e agli scooter, questi ultimi in alcuni casi trascinati via dall'acqua che defluvia sulle strade trasformandole in fiumi. I vari monitoraggi meteo riferiscono che nella serata di martedì 22 ottobre sull'isola del golfo di Napoli sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia. Diversi gli allagamenti che hanno messo in seria difficoltà gli abitanti e diverse le polemiche: la "bomba d’acqua", repentina e non segnalata, ha colto di sorpresa molti.

Il nubifragio è iniziato a partire dalle ore 18, particolarmente colpite le strade di Ischia Porto diventate letteralmente dei fiumi, come si può vedere da numerosi video pubblicati sui social da residenti. Situazione critica ieri nella zona dei Pilastri: lì l'acqua che scende da Barano nel momento più drammatico, quando la pioggia non pareva voler smettere, ha trascinato via gli scooter in sosta. Disagi avvertiti e documentati alcune aree del comune di Barano, a Ischia Ponte, a via delle Ginestre. Per oggi 23 ottobre fortunatamente le previsioni meteo delle 24 ore riferiscono tempo parzialmente nuvoloso ma pochissima possibilità di precipitazioni. Il problema si riproporrà giovedì quando è previsto ancora maltempo sul Napoletano.