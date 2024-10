Maltempo Ischia, strade come fiumi: il video del temporale Maltempo a Ischia dove nella serata di oggi, martedì 22 ottobre, si è abbattuto un violento temporale che ha portato ad allagamenti nelle strade. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo in Campania. Nella giornata di oggi, martedì 22 ottobre, a Ischia si è abbattuto un violento temporale. La pioggia torrenziale ha invaso l'isola causando allagamenti. Le strade si sono trasformate in fiumi con conseguenti disagi per la popolazione.

Non è la prima volta che si registrano allagamenti in questi giorni dati proprio dall'ondata di maltempo. Nella serata di oggi una bomba d'acqua si è abbattuta sul territorio. In pochissimo tempo sono caduti diversi millimetri di pioggia trasformando le strade in veri e propri fiumi.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile non aveva diramato alcuna allerta maltempo per la Campania.

Leggi anche Allagamenti a Messina, strade come fiumi a causa del maltempo

Stando a quanto si apprende, il temporale è cominciato intorno alle 18 di oggi, con la pioggia che si è concentrato soprattutto a Ischia Porto. Secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri d'acqua.

Diverse strade di Ischia Porto si sono trasformate in veri e propri fiumi, soprattutto nella zona dei Pilastri, dove l'acqua che scende da Barano ha trascinato via alcuni scooter. Si registrano disagi anche a Ischia Ponte, in via delle Ginestre e in alcune zone del comune di Barano d'Ischia. Nelle altre zone dell'isola, per il momento non sono state segnalate criticità particolari.