Nove maggio, omaggio a Napoli di Liberato: suona il piano con la maglia azzurra Il cantante ha pubblicato un video oggi, 9 maggio, data che è anche il titolo di una sua canzone, dove canta “‘O core nun tene padrone” con la maglia azzurra.

A cura di Pierluigi Frattasi

Omaggio a Napoli di Liberato. In un video il cantante partenopeo, mascherato con il volto coperto e con gli occhiali da sole come sempre, canta il suo successo “'O core nun tene padrone”, indossando la maglia azzurra col numero 95. Si tratta della stessa versione nella quale si è esibito domenica 7 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona, durante la festa scudetto per il dopo partita con la Fiorentina, vinta per 1-0 dai partenopei. Liberato ha pubblicato il nuovo video sul suo profilo Instagram oggi, 9 maggio 2023, data simbolica che richiama il titolo di un altro suo grande successo, intitolato appunto "Nove maggio".

Liberato suona il piano con la maglia azzurra

Nella nuova versione della canzone “'O core nun tene padrone” alla fine c'è l'aggiunta della lettura della formazione completa del Napoli e un "Forza Napoli sempre". Il video trasuda tutto l'amore e la passione di Liberato per il Napoli e per la città. La telecamera riprende dall'alto i vicoli dei Quartieri Spagnoli colorati con i festoni bianchi e azzurri, prima di arrivare al murale di Maradona. Qui l'immagine si sposta all'interno di una casa, dove c'è Liberato che suona al pianoforte, indossando la maglia azzurra numero 95. Il video si conclude con Liberato che, dopo aver letto la formazione del Napoli, alza il pugno al cielo.

Domenica scorsa, invece, nell'esibizione al Maradona, dopo aver cantato “'O core nun tene padrone”, Liberato aveva intonato "Tu t’e scurdat' ‘e me" per finire poi con una versione originale del coro "La capolista se ne va". Su Instagram aveva poi pubblicato una foto dove veniva ripreso di spalle davanti alla statua di Maradona con la scritta: "T'aggio aspettato ‘na vita sana" ("Ti ho aspettato una vita intera").