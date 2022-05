Notte violenta nel centro storico di Napoli: due giovani rapinati, un terzo ferito a bottigliate Tre giovani sono stati aggrediti nella notte nel centro storico di Napoli, due dei quali per rapina. Sui tre distinti episodi indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Tre giovani aggrediti, due dei quali per una rapina e il terzo ferito con una bottigliata alla pancia apparentemente senza motivo: si chiude così la notte tra sabato e domenica nel centro di Napoli. Sui tre distinti episodi indagano i carabinieri, sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Nel bilancio conclusivo degli interventi, anche l'aggressione a un pescivendolo, avvenuta all'alba: l'uomo sarebbe stato aggredito da una banda di ragazzi perché, insieme ai figli, aveva reagito a degli insulti partiti da un gruppetto di giovani.

I militari della stazione San Giuseppe sono intervenuti intorno alle 3 della notte appena trascorsa in via Banchi Nuovi, dove un giovane del Vomero, 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, era stato ferito all'addome; il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da uno straniero a lui sconosciuto che, senza alcun motivo, lo avrebbe colpito con una bottiglia di vetro. La sua versione resta al vaglio degli investigatori. Il 22enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dei Pellegrini, da dove è stato poi dimesso con prognosi di dieci giorni.

Centro storico di Napoli, rapinati due giovani nella notte

Sempre una bottiglia di vetro è stata l'arma usata da un altro giovane che ha preso di mira una ragazza di 26 anni di Caserta in via San Giovanni in Corte, tra i vicoli tra via Duomo e via Marina. La giovane ha chiesto aiuto al 112 intorno alle 5 e ha raccontato ai militari di essere stata aggredita da uno sconosciuto, anche in questo caso straniero, che l'avrebbe minacciata con una bottiglia rotta e l'avrebbe rapinata della borsa.

Circa mezz'ora dopo, intorno alle 5:30, i carabinieri sono intervenuti in piazza Bellini per una persona ferita. La vittima, un giovane napoletano di 22 anni, incensurato, ha spiegato di essere stato aggredito da un coetaneo che, per rapinarlo, lo avrebbe colpito con un oggetto al polso, causandogli un lieve taglio; sul posto anche il 118, che ha trasportato il ragazzo al Pellegrini per le cure del caso.