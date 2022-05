Notte Europea dei Musei, visite serali al costo di 1 euro: tutti i siti aperti in Campania Sabato 14 maggio, molti siti museali osserveranno un’apertura serale straordinaria per la Notte Europea dei Musei: le visite costeranno la cifra simbolica di 1 euro.

Un avvenimento speciale per tutti gli amanti della cultura: sabat0 14 maggio si celebra la Notte Europea dei Musei. L'evento, a cui prende parte anche il Ministero dei Beni Culturali, permette a cittadini e turisti, in contemporanea in tutto il Vecchio Continente, di vistare molti siti museali, parchi archeologici e complessi monumentali anche di sera, quando solitamente sono chiusi al pubblico, al prezzo simbolico di 1 euro. Naturalmente, anche in Campania, sono tanti i siti museali che residenti e turisti potranno visitare a un orario insolito e a un prezzo a dir poco vantaggioso: dalla Reggia di Caserta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, vediamo quali sono.

I musei aperti a Napoli e provincia

Palazzo Reale

Museo Archeologico Nazionale

Museo di Capodimonte

Scavi di Pompei, Ercolano, Boscoreale e Oplontis

I musei aperti a Caserta e provincia

Reggia di Caserta

Anfiteatro Campano e Museo Archeologico dell'Antica Capua e Mitreo (Santa Maria Capua Vetere)

I musei aperti a Salerno e provincia

Villa Romana

I musei aperti ad Avellino e provincia