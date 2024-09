video suggerito

Vaccini contro l'influenza 2024 in Campani: si parte il 1° ottobre La campagna vaccinale contro l'influenza, in Campania, partirà il 1° ottobre. A dichiararlo è stato il governatore Vincenzo De Luca.

A cura di Valerio Papadia

L'estate è quasi definitivamente alle spalle e le temperature si stanno abbassando, preludio della stagione fredda. Comincerà a breve, dunque, in Campania, la campagna vaccinale contro l'influenza che, ogni inverno, colpisce centinaia di migliaia di cittadini. Per la precisione, i vaccini antinfluenzali in Campania partiranno dal prossimo 1° ottobre: ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Come è prassi, la campagna antinfluenzale potrà essere effettuata anche dai medici di medicina generale, ovvero i cosiddetti medici di base o di famiglia.

Sul tema, però, il governatore De Luca ha reso noto che in Campania mancano 441 posti di medici di medicina generale; di questi, ha assicurato il presidente della Giunta Regionale, sono però già stati assegnati 219 incarichi. De Luca ha concluso dicendo che, in favore della sanità pubblica in Italia, ci sarebbe bisogno di 4 miliardi di euro: "Ma su questo fronte non ho sentito nulla" ha aggiunto.

Chi deve ricevere il vaccino antinfluenzale

L'influenza e le sue conseguenze possono compromettere la salute di chi presenta già patologie o comunque di soggetti considerati già fragili. Pertanto, il vaccino antinfluenzale deve essere somministrato a:

soggetti di età pari o superiore a 65 anni;

soggetti in età infantile ed adulta affetti da:

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma persistente, la displasia broncopolmonare e la fibrosi cistica e la broncopatia cronico-ostruttiva – Bpco);

malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

insufficienza renale o altre severe condizioni patologiche che aumentino il rischio di complicanze;

malattie degli organi emopoietici;

diabete ed altre malattie dismetaboliche (inclusa l'obesità con BMI >30 e gravi patologie concomitanti);

sindromi da malassorbimento intestinale;

tumori;

fibrosi cistica;

malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di , indotta da farmaci da Hiv;

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);

epatopatie croniche;

bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;

donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza;

individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;

personale sanitario di assistenza;

contatti familiari di soggetti ad alto rischio;

insegnanti scuole dell’infanzia e dell’obbligo;

addetti poste e telecomunicazioni;

dipendenti pubblica amministrazione e difesa;

forze di polizia incluso polizia municipale

;volontari servizi sanitari di emergenza;

personale di assistenza case di riposo;

detentori di allevamenti;

addetti all’attività di allevamento;

addetti al trasporto di animali vivi;

veterinari pubblici e libero-professionisti.