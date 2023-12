Notte di sangue a Ponticelli, 17enne ferito con cinque coltellate È accaduto in via delle Repubbliche Marinare: il 17enne ha riferito di essere stato aggredito da alcuni coetanei. Sulla vicenda indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Notte di sangue, quella appena trascorsa, alla periferia orientale di Napoli: un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e accoltellato a Ponticelli. Da quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta in via delle Repubbliche Marinare: il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni coetanei al culmine di una lite per futili motivi.

Il minorenne è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare: almeno cinque, da quanto si apprende, i fendenti con cui sarebbe stato ferito, ricevuti in varie parti del corpo. Non sono note le sue condizioni di salute, ma il 17enne non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio di Ponticelli sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili del ferimento del giovane.