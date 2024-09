video suggerito

Notte della Tammorra a piazza del Carmine 6-7 settembre con Enzo Avitabile: piano traffico e programma 2024 Il piano di viabilità, che sarà in vigore, venerdì 6 e sabato 7, dalle 19 alle 24. Le strade vietate e il programma dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Enzo Avitabile (Foto: Titti Fabozzi)

Canti, musica, folklore e danze popolari per "La Notte della Tammorra – Metropolis Folk" in piazza del Carmine a Napoli, giunta alla sua XII edizione, che si tiene stasera venerdì 6 settembre e domani, sabato 7 settembre 2024. Tra le guest star anche il grande cantautore e musicista Enzo Avitabile. Il Comune di Napoli ha predisposto per l'occasione un apposito piano di viabilità, che sarà in vigore, per entrambi i giorni, dalle 19 alle 24, e che prevede il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e dei diretti ai passi carrai esistenti in piazza del Carmine, via del Carmine, la rampa di accesso in piazza del Carmine da via Nuova Marina.

Festa della Tammorra 2024 a Napoli: programma

Il programma della kermesse è molto ricco e prevede:

venerdì 6 settembre dalle 21

Proiezione del video di "Tammuriata nera" nel cinquantennale della storica versione del maestro Roberto De Simone (1974) eseguita dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Paese Mio (Bello Gianni Lamagna, Lello Giulivo, Anna Spagnulo e Patrizia Spinosi) – omaggio a Viviani.

Biagio De Prisco – Canto a figliola e Tammurriata a Mamma Bruna con omaggio alla Madonna del Carmine, il cui Santuario si trova a due passi dal luogo del festival.

Ars Nova Napoli – Il sestetto napoletano ondeggia dalle pizziche pugliesi alle serenate siciliane, dai classici napoletani alle tarantelle calabresi fino a affacciarsi oltre i propri confini.

Bagarjia Orkestar – Il gruppo ricrea il clima liberatorio delle feste balcaniche, senza trascurare le radici napoletane.

Il canto libero delle giovani donne. con Simona Boo, Irene Scarpato, Denise Di Maria, Lavinia Mancusi in un omaggio a Giovanna Marini e a Rosa Balistreri.

Ensemble Notte della Tammorra: omaggio a Concetta Barra.

Monica Sarnelli | Antonio Onorato: "Tammurriata nera".

sabato 7 settembre dalle 21

Proiezione del video di "Tammurriata Nera" nel cinquantennale della storica versione del maestro Roberto De Simone (1974) eseguita dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Antonio Esposito detto Tonino ‘o stocco: voci e tamburi vesuviani.

Massimo Ferrara e Maurilio Taiani dei Discede / voci e tamburi della costiera amalfitana, ispirati al culto della Madonna Avvocata di Maiori.

Apertura con "Canto a figliola" e "Tammurriata a Mamma Bruna", omaggio alla Madonna del Carmine. Tammurriata dei Monti Lattari (da Gragnano, Pimonte, Lettere) di Raffaele Inserra e Gianfranco Ricco detto Antichità.

Enzo Avitabile e i Bottari di Portico.

Da mezzanotte fino a chiusura il dj set Tammurriata Remix a cura di Antonio Faiello.

Nei due giorni si susseguiranno performance in piazza con la Pegaonda Orchestra e le Percussioni

Antirazziste e con la La Barca di Teseo, gruppo coreografico di danze popolari.

Laboratori di danza e di tammorra > 2, 3, 4, 5, 6, 7 settembre, dalle 17 alle 19. Iscrizione e partecipazione gratuita.

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in piazza Mercato a Napoli. Laboratorio di danza popolare "Vorrei vederti danzare" e Laboratorio di tammorra e ritmi popolari "A tamburo battente". A cura dell'associazione Echi del

Mediterraneo, con Maria Grazia Altieri.

Aspettando la Notte della Tammorra, Frasca scettici in concerto: mercoledi 4 settembre ore 21.

Aspettando la Notte della Tammorra, Il Pentamerone – Popolo vascio in concerto: giovedi 5 settembre ore 21.

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. Piazza Mercato, Napoli.