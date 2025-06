video suggerito

Ad Avellino concerto di Serena Brancale in piazza Libertà oggi 14 giugno: il piano traffico Tutto pronto a Piazza Libertà per il concerto gratuito di Serena Brancale, attese migliaia di persone da tutta la Campania. L’evento inizierà alle 21.30. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto ad Avellino per il concerto di Serena Brancale: la cantante pugliese suonerà in piazza Libertà per il suo Anima e Core Tour, ed il capoluogo irpino si prepara a ricevere i tanti fan della cantante in arrivo da tutta la Campania. Il concerto è gratuito: e il numero elevato di persone in arrivo ha fatto già "saltare" la location di Piazza Castello per una più spaziosa Piazza Libertà. Si parte alle 21.30, dalle 20 inizia il piano traffico ad hoc per evitare che la città si paralizzi.

In particolare, previsto lo stop alla circolazione alle seguenti strade:

corso Europa, nel tratto compreso tra via Zigarelli e via Matteotti

via De Sanctis

via Matteotti

piazza della Libertà

via Generale Cascino

via Partenio

Inoltre, è stato istituito:

Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione via Trinità – piazza della Libertà

Divieto di accesso in via Matteotti, intersezione corso Vittorio Emanuele – via Mancini – via Mazas

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas

Inoltre, dalle ore 12 di oggi sabato 14 giugno e fino alle ore 8 del giorno successivo scattano il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro o in lattina anche a mezzo di distributori automatici, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche presso le grandi e medie distribuzioni, il divieto di uso e abbandono di lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci nelle aree pubbliche.

"Con Serena Brancale inizia l’estate ad Avellino", il commento sui social della sindaca Laura Nargi, "la sua anima jazz e il suo cuore mediterraneo hanno abbracciato l’Italia intera, facendo conoscere la sua voce inconfondibile e la sua grande carica magnetica Dal 30 maggio è fuori su tutte le radio e le piattaforme di streaming con la sua personale “Serenata”, pubblicata con Alessandra Amoroso e il 14 giugno ad Avellino per un concerto imperdibile".