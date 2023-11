Notte Bianca dei libri a Port’Alba venerdì 17 novembre con Maurizio De Giovanni e Valeria Parrella Venerdì 17 novembre le librerie di Port’Alba aperte fino alle ore 23. Ci saranno tanti scrittori e artisti che si intratterranno con i visitatori e firmeranno le copie dei libri.

A cura di Pierluigi Frattasi





Una Notte Bianca dei libri a Port'Alba, venerdì 17 novembre 2023, con grandi scrittori che autograferanno fino a tardi le proprie opere e si intratterranno con i fan. Tra gli ospiti attesi, Maurizio De Giovanni, autore del Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone, e Valeria Parrella, autrice di Lo spazio bianco e Antigone, solo per citarne alcuni. Un'iniziativa, promossa dai librai, per rilanciare la storica strada delle librerie di Napoli.

La Notte Bianca di Port'Alba

Port'Alba ad oggi resta uno dei luoghi più iconici di Napoli, con i suoi scaffali di libri, le collezioni d'antiquariato, la tradizione dei maestri librai. Per non disperdere questo patrimonio culturale è partita una campagna, promossa dagli stessi librai, che ha raccolto il consenso di tantissimi intellettuali e cittadini, non solo napoletani. Una petizione per salvare la strada dei libri è stata lanciata su Change.org:

Nel corso degli anni – si legge nel testo della petizione – più volte sono stati lanciati grida di allarme per lo stato di conservazione dell’Arco di Port'Alba a Napoli. Queste preoccupazioni, purtroppo, sono sempre rimaste inascoltate. L'Arco e la strada di Port'Alba sono luoghi storici e culturalmente significativi che meritano il nostro rispetto e la nostra cura. Il degrado progressivo dei luoghi è una minaccia non solo per l'integrità del patrimonio culturale della città, ma anche per l'incolumità pubblica. È tempo che le autorità locali prendano seriamente in considerazione queste questioni. Chiediamo un intervento immediato per salvare l’Arco e la strada di Port’Alba dal degrado. Il nostro obiettivo è preservare questi tesori culturali per le generazioni future.

Venerdì 17 novembre ci sarà la Notte Bianca. Le librerie resteranno aperte fino alle ore 23, con tanti scrittori e artisti che autograferanno i libri e si intratterranno con i fan. Tra gli ospiti sono attesi Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Pietro Teccagnoli, Sergio Siano, Raffaele Messina, Clausio Pennino, Stella Cervasio, Marco Zurzolo, solo per citarne alcuni. Alle 22 ci sarà una performance degli attori del TRAM Teatro di Port'Alba.