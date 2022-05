Non è vero che un 19enne sposerà una donna di 76 anni: sono nipote e nonna e fanno video su Tik Tok Spopola la storia della promessa di matrimonio tra un 19enne e una 76enne: in realtà si tratta del video di due TikToker, nonna e nipote, preso per vero da diversi media stranieri e italiani.

A cura di Nico Falco

La proposta di matrimonio tra un ragazzo di 19 anni e un'anziana di 76, della provincia di Napoli, non è vera. È una news ‘esplosa' sui media inglesi, per poi essere ripresa da diversi giornali italiani, ma non c'è nulla di reale. Un clamore internazionale, per una di quelle storie che facilmente conquistano copertine e scatenano commenti e critiche: una coppia che ha 57 anni di differenza. Ma è quella che definiremmo una fake news. O meglio, è frutto di una serie di video ironici nati su TikTok che qualcuno ha preso per ben altro, senza mai interpellare i diretti interessati, ovvero nonna Milina Gatta e il nipote, Giuseppe D'Anna, entrambi di Torre Annunziata, tra l'altro già molto famosi per i loro video insieme. Chiunque sia su Tik Tok conosce peraltro la vera natura del loro rapporto.

Tutto comincia con un articolo del Daily Mirror, noto tabloid inglese, che il 25 maggio pubblica un articolo in cui punta proprio sul divario di età di questa insolita ‘coppietta': "Teen, 19, with pensioner girlfriend, 76, proposes as trolls criticise age gap", che suona come "Adolescente, 19 anni, con la fidanzata pensionata di 76, propone ai troll di criticare il divario di età".

È una miccia, e pure corta: la bomba scoppia subito, la notizia viene ripresa dagli altri media e rilanciata, scatenando una sequela infinita di condivisioni. E su TikTok, tra chi sostiene i due e giudica i loro video divertenti, arrivano i primi commenti di chi ha letto gli articoli e vorrebbe spiegare: non è la nonna, "she's her girlfriend", è la fidanzata.

Il TikToker a Fanpage: "Volevo mostrare l'affetto per mia nonna"

Giuseppe D'Anna è stato raggiunto telefonicamente da Fanpage.it e al nostro giornale ha spiegato come stanno realmente le cose. Si tratta di nonna e nipote. La donna è vedova da anni, vivono entrambi nella stessa abitazione e sono molto legati. Entrambi sono su Tik Tok e fanno video "virali".

Ho pubblicato quel video per spiegare l'amore che provo per mia nonna. Noi viviamo insieme, lei è vedova e cerco di darle tutto l'affetto che non può darle più mio nonno, ovviamente come può fare un nipote. Anche quel bacio che ci siamo dati è un segno di affetto, come dalle nostre parti si usa tra parenti, nulla di più. Non mi aspettavo questo successo: di solito i nostri video si fermano a 2 milioni di visualizzazioni, questo ha superato i 43 milioni, è subito diventato virale. Secondo me è andato molto perché all'estero, non capendo cosa dicessimo, hanno veramente pensato che fossimo una coppia. Ho anche provato a spiegare che era uno scherzo, ma le mie risposte sono state coperte da chi era invece convinto che fossimo davvero fidanzati. Molti dei commenti arrivano dall'Inghilterra, dove in tanti hanno preso le mie parti e hanno paragonato quella che credevano fosse la nostra storia a quella di altre coppie con una grande differenza di età; in Italia, invece, ho ricevuto parecchie critiche. In molti mi hanno contattato chiedendo di prendere i video, ma soltanto una giornalista portoghese mi ha chiesto se la storia fosse vera.

E la nonna come ha preso questo clamore, e soprattutto questo equivoco? Prosegue il ragazzo a Fanpage.it:

Lei all'inizio non ci credeva nemmeno. Le viene difficile pensare che un video fatto per gioco sia stato visto da decine di milioni di persone. Per farle capire l'entità le ho detto che ci ha visto quasi mezza Italia. La nonna è stata contenta perché così ci hanno conosciuti in tanti, però è rimasta anche male per questa incomprensione e per il fatto che, nonostante i miei tentativi, non fossimo riusciti a spiegare che non siamo davvero fidanzati.

Nonna Milina e nipote nel video di Alici come Prima

In realtà sia sul profilo della donna (Milina Gatta) sia su quello del nipote (Peppedanna1) vengono ci sono parecchi video in cui i due si mostrano molto affettuosi, ma basta scorrere il profilo per capire che non si tratta di fidanzati ma di nonna e nipote. Rapporto di parentela evidente anche durante l'incontro di pochi giorni con Andrea Rossi del canale "Alici Come Prima", in cui la donna racconta di avere saputo da un'amica di essere diventata famosa su TikTok.

A mettere i primi video, nell'agosto 2021, era stato proprio il nipote, che aveva ripreso di nascosto una loro conversazione; il filmato era rapidamente diventato virale, proprio a causa della spontaneità dell'anziana e del suo marcato accento. «Quando venni, gli dissi – spiega la donna – Giuseppe, ma che hai fatto, mi hai messo su TikTok? Tu non stai bene con la testa. Questa è la storia di TikTok».