“Tuo nipote ha comprato pc sul web, dacci 4.500 euro” nonna 81enne di Ischia truffata da due 17enni I due giovani sono stati presi dai carabinieri al Porto di Casamicciola mentre stavano per salire sul traghetto per Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

"Suo nipote ha comprato computer su internet, deve pagare 4.500 euro". Truffata in questo modo una nonna 81enne di Ischia. L'anziana, contattata prima telefonicamente da una persona ancora da identificare, è stata raggiunta a casa da due giovani di 17 anni che erano venuti a ritirare la somma di denaro. Dopo aver consegnato i soldi, però, l'81enne ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato subito i carabinieri. I due giovani sono stati poi beccati dalle forze dell'ordine al Porto di Casamicciola, mentre stavano per imbarcarsi sul traghetto per Napoli. La somma è stata recuperata e restituita alla donna truffata. I due 17enni, incensurati, sono stati denunciati e dovranno rispondere adesso di concorso in truffa aggravata.

Si è trattato, insomma, della trappola della truffa del "finto nipote", che prende di mira di solito anziani soli a casa. Un copione che si ripete con poche variazioni che ha comunque ingannato l’anziana, inducendola a sborsare 4.500 euro per alcuni computer acquistati sul web. Per fortuna, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia e quelli della locale stazione sono subito intervenuti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata prima contattata telefonicamente da una persona, ancora da identificare. Poi, è stata raggiunta a casa dai due 17enni che erano venuti a ritirare la somma. Solo dopo aver consegnato il denaro, l’ottantunenne ischitana ha compreso di essere stata truffata e ha composto il 112. A questo punto, la donna è riuscita a fornire ai carabinieri una descrizione precisa dei due “corrieri”. Questo ha permesso ai militari dell'Arma di beccare i due truffatori al porto di Casamicciola, pochi minuti prima di salire a bordo di un traghetto per Napoli. I carabinieri hanno denunciato per concorso in truffa aggravata due napoletani di 17 anni.