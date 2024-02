Non vogliono attendere il turno, mamma e figlia 14enne picchiano le infermiere del Santobono La donna era in attesa di sottoporre un’altra figlia di 6 anni alla visita medica. Denunciate mamma e figlia. Due infermiere ferite: prognosi di 7 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

230 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Non vogliono aspettare il loro turno, così mamma 34enne e figlia minorenne 14enne picchiano le infermiere dell'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Pugni e calci contro le due operatrici sanitarie, che sono state salvate dai colleghi e dai carabinieri, intervenuti sul posto, e costrette poco dopo a ricorrere alle cure mediche del caso. Entrambe sono state refertate con 7 giorni di prognosi per la guarigione, a causa delle lesioni riportate.

Aggressione al Santobono: picchiate due infermiere

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che avevano ricevuto la segnalazione di una aggressione al Santobono. Secondo le prime ricostruzioni, la mamma 34enne stava aspettando di sottoporre un'altra figlia, di 6 anni, ad una visita medica. A suo giudizio, però, il tempo di attesa sarebbe stato troppo lungo. Da qui, la violenta aggressione ai danni degli infermieri del Santobono. Durante la colluttazione, come detto, ad avere la peggio sarebbero state due infermiere, ferite con varie lesioni.

La coppia denunciata per lesioni

Madre e figlia, identificate poi dai militari dell'Arma, sono state denunciate per lesioni, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Sono in corso ulteriori approfondimenti sull'eventuale ruolo nell’aggressione di altre persone. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire in dettaglio quanto accaduto e identificare tutte le persone eventualmente coinvolte nelle aggressioni. Purtroppo, da mesi gli operatori del settore denunciano episodi di violenza all'interno dei presidi sanitari contro il personale.