Non solo dalla Polonia. Ora a Napoli invasione di targhe bulgare

Una delle automobili sequestrate dalla Polizia Metropolitana di Napoli

Sono trenta i veicoli sequestrati a Napoli negli ultimi mesi dalla Polizia Metropolitana, nell'ambito dei controlli sulle targhe straniere in circolazione nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del comandante Lucia Rea stanno monitorando infatti il fenomeno delle targhe straniere che non sono più soltanto polacche, ma anche bulgare. E i controlli si sono così intensificati, portando a trenta il numero complessivo di auto ritirate dalla circolazione negli ultimi mesi.

Nel dettaglio degli ultimi giorni, gli agenti sono intervenuti su via Campana, nel comune flegreo di Pozzuoli, dove è stata sequestrata una automobile Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara: dai controlli è emerso che il veicolo presentava un telaio contraffatto, e così per il conducente è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria non solo per il reato di contraffazione, ma anche per istigazione alla corruzione: vistosi "scoperto", infatti, ha tentato di corrompere gli agenti della Polizia Metropolitana durante le operazioni di controllo, beccandosi così una ulteriore denuncia. Nelle scorse ore è stata invece sequestrata una Fiat 500 con targa polacca, anche questa durante i controlli alle autovetture con targhe straniere. "L'impegno della Polizia Metropolitana di Napoli prosegue con determinazione", fanno sapere dal Comando, "per garantire la legalità e la sicurezza sulle strade del territorio metropolitano, contrastando fenomeni illegali legati all'utilizzo fraudolento di veicoli con targhe estere".