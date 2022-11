“Non si fitta a stranieri e a chi prende il Reddito”: polemiche sull’annuncio nel Napoletano Un annuncio immobiliare pubblicato su Facebook in un gruppo di Mugnano, nella provincia di Napoli, ha scatenato non poche polemiche.

A cura di Valerio Papadia

Sta suscitando più di una polemica un annuncio immobiliare apparso su un gruppo Facebook dedicato alla città di Mugnano, nella provincia di Napoli, in cui è stato messo in affitto un appartamento: come esplicitato dai proprietari, però, l'annuncio non è rivolto né agli stranieri né a chi percepisce il Reddito di cittadinanza.

L'annuncio è apparso sul gruppo Facebook "Il mercatino di Mugnano di Napoli" e poi ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. La didascalia alle foto dell'abitazione, con qualche errore di ortografia, recita così: "Fitto ampia camera da letto 5×6, cucina, bagno, situata a centro Mugnano, barconcino esterno, ripostiglio, no posto auto. Si libera fino a dicembre, non stranieri, non possessori Reddito di cittadinanza, solo referenziati, non contratto".

Gli utenti divisi tra chi grida allo scandalo e chi dà ragione ai proprietari

Il post pubblicato dal consigliere regionale Borrelli sulla sua pagina ha generato oltre un migliaio di commenti: c'è chi si scandalizza per l'annuncio, giudicato offensivo, e chi prende le parti dei proprietari dell'appartamento.

"Fatemi capire, vuole mille referenze ed esige gente di un certo livello e poi non fa nemmeno il contratto registrato?" scrive una donna. Non è dello stesso avviso un'altra utente, che invece scrive: "Lasciando stare la punteggiatura e l’italiano ma che male fa a voler tutelare il suo bene questa persona? Se becca una persona che dopo due mesi non gli paga più il fitto e per mandarlo via ci mette più di un anno oltre a spese legali e altro con chi se la deve prendere?".