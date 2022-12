Non si ferma all’alt e aggredisce i poliziotti: arrestato dopo un inseguimento nel cuore di Napoli In manette è finito un 31enne già noto alle forze dell’ordine; un altro uomo, anch’egli sfuggito all’alt dei poliziotti, è riuscito a darsi alla fuga.

A cura di Valerio Papadia

Un inseguimento da film quello che è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 28 dicembre, nel quartiere Chiaia, nel cuore di Napoli: due giovani sullo scooter non si sono fermati all'alt intimatogli dai Falchi della Squadra Mobile e hanno tentato la fuga, tallonati dagli agenti. I poliziotti, in via dei Mille, all'angolo con via Carducci, hanno notato lo scooter con i due a bordo sopraggiungere ad alta velocità e lo hanno seguito fino in largo Vasto a Chiaia: qui, il conducente ha lasciato il mezzo ed è salito su un altro scooter parcheggiato in strada; così ha fatto anche il passeggero, che ha continuato la fuga a bordo di un altro mezzo a due ruote.

I poliziotti li hanno così inseguiti fino a quando uno dei due è caduto dal mezzo, ha aggredito gli agenti ed è poi saltato a bordo dello scooter guidato dal complice per proseguire la fuga. Giunto in via Filangieri, però, il mezzo a due ruote ha urtato la motocicletta dei Falchi, provocandone la caduta: gli agenti, dopo una colluttazione, sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il complice è riuscito a scappare a piedi

In manette è finito 31enne già noto alle forze dell'ordine; l'uomo è stato anche denunciato per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, in quanto gli agenti, su entrambi gli scooter, hanno trovato arnesi atti allo scasso. Il complice del 31enne è riuscito a dileguarsi a piedi ed è tuttora ricercato.