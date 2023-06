“Non sapevo di essere incinta”: partorisce in bagno, neonata salvata dal 118 a Scampia Una 29enne di Scampia, ignara di essere incinta, ha partorito nel bagno di casa sua; la neonata è stata salvata dal 118, la bimba e la madre stanno bene.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Non sapeva di essere incinta, non si sarebbe accorta di nulla durante la gravidanza e avrebbe capito quello che stava succedendo soltanto quando ha visto spuntare la bambina, credendo però che fosse morta. Storia sicuramente particolare, quella che arriva da Scampia, periferia Nord di Napoli, che vede protagonista una 29enne del posto e la sua bimba e che si è conclusa nel migliore dei modi soltanto grazie al tempestivo intervento del 118: la neonata, che all'arrivo dei sanitari respirava ancora, è stata tratta in salvo e lei e la giovane madre stanno bene.

L'intervento è partito alle 14.47 di oggi, 27 giugno, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso per "aborto in giovane donna ignara della gravidanza". L'equipaggio della postazione Annunziata è arrivato all'appartamento 16 minuti dopo e ha trovato la giovane donna seduta sul wc, aveva appena partorito, il bambino era nel water. In pochi istanti i sanitari hanno capito che il piccolo era ancora vivo, lo hanno recuperato e hanno controllato i parametri vitali, accertando che respirava ancora.

Racconta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha diffuso la notizia:

