Non risponde ai vicini, trovato morto in casa: dramma ad Avellino Il corpo di un 58enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro di Avellino; la scoperta dei Vigili del Fuoco, inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Nico Falco

Un 58enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Pionati, nel centro di Avellino, intorno alle 13 di oggi, 24 giugno. A scoprire il cadavere i Vigili del Fuoco, allertati dai vicini di casa e dagli amici, che non riuscivano più a contattarlo. I pompieri hanno a loro volta provato a bussare, ma dall'interno non è arrivata nessuna risposta.

A quel punto non è rimasto altro da fare che entrare nella casa per controllare. Per raggiungere l'appartamento, al secondo piano di un condominio, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un'autoscala. All'interno, la tragica scoperta: l'uomo era già privo di sensi, i sanitari fatti intervenire sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Le cause della morte restano per il momento sconosciute: il 58enne potrebbe essere stato colto da un malore mentre era da solo in casa e potrebbe non essere riuscito a chiedere aiuto.