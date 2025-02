Non risponde ad amici e vicini, 56enne trovato morto in casa nell’Avellinese

video suggerito

Una tragedia ha scosso la comunità di Mercogliano, cittadina nella provincia di Avellino: un uomo di 56 anni del posto, che viveva da solo, è stato trovato morto nella sua abitazione. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto nella mattinata odierna, lunedì 3 febbraio, in via Ernesto Amatucci: sono stati amici e vicini di casa, preoccupati dall'assenza di notizie da parte del 56enne, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno avuto bisogno di un'autoscala per accedere all'abitazione dell'uomo, situata al terzo piano dell'edificio: una volta entrati nell'appartamento, i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, confermato anche dai sanitari del 118, giunti anche loro sul posto.

Stando a una prima ricostruzione, il decesso del 56enne risalirebbe ad alcuni giorni fa, dal momento che il cadavere sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. La salma dell'uomo è stata affidata all'Autorità Giudiziaria competente, che procederà a tutti gli accertamenti del caso. La tragedia, come detto, ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto il vicinato, che si è speso fino all'ultimo per il 56enne.