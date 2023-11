Non può uscire da Casoria ma va a Napoli per minacciare la ex: 25enne ai domiciliari col braccialetto elettronico Un giovane di Casoria (Napoli) è stato sottoposto ai domiciliari: nonostante le misure cautelari già in essere, continuava a tormentare la ex compagna.

A cura di Nico Falco

Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ma, in seguito alle ripetute violazioni, era stato disposto l'obbligo di dimora nel suo comune di residenza, in provincia di Napoli. E nonostante questo aveva raggiunto la ex compagna al lavoro, in una attività commerciale di piazza Nazionale, e l'aveva minacciata: ultimo capitolo di questa vicenda, che è valsa per un 25enne napoletano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La storia comincia nel dicembre 2022, quando la vittima, una ragazza napoletana, decide di interrompere la sua relazione sentimentale col 25enne. Da allora il giovane e la madre iniziano a tormentarla e lei decide di rivolgersi alle forze dell'ordine, sporgendo denuncia nei confronti della coppia nello scorso mese di marzo. L'8 giugno arriva il provvedimento del gip di Napoli, che impone a madre e figlio il divieto di avvicinamento alla ragazza.

Le cose, però, non migliorano: il 25enne continua a vessare la ex compagna, ripetutamente; tutti episodi che vengono puntualmente denunciati presso il commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato e che portano all'aggravamento della misura: il 26 agosto a P. G. viene notificata, in aggiunta alla misura precedente, quella dell'obbligo di dimora a Casoria.

Il 2 novembre, nonostante le due misure cautelari, il 25enne raggiunge la ex compagna a Napoli, nell'attività commerciale di piazza Nazionale dove lavora, e la minaccia. Anche questo episodio viene denunciato alla Polizia, il giorno successivo, e porta al nuovo aggravamento: il 4 novembre gli agenti sottopongono il giovane agli arresti domiciliari, con conseguente applicazione del braccialetto elettronico.