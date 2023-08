Non paga 3 euro al parcheggiatore abusivo, lui prende a pugni l’auto e gli ruba il cellulare Non paga il parcheggio all’abusivo: lui prende a pugni l’abitacolo e gli ruba il cellulare. Arrestato poco dopo dalla Polizia, recuperata la refurtiva.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha preso a pugni un'automobile e rubato il cellulare dell'uomo alla guida, "colpevole" di essersi rifiutato di pagare all'abusivo 3 euro per il parcheggio. Ma l'uomo ha chiamato la Polizia che, in poco tempo, si è messa sulle tracce del responsabile, arrestandolo: a finire in manette un 47enne, originario dello Sri Lanka e con precedenti di polizia: dovrà rispondere di rapina aggravata e tentata estorsione. Recuperata invece la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Tutto è accaduto in via Conte di Ruvo, a Napoli, non distante da Piazza Cavour. Qui un uomo, che stava parcheggiando la propria automobile è stato avvicinato da un abusivo, che gli ha chiesto 3 euro per lasciare lì l'auto. Ma l'uomo si è opposto, con il parcheggiatore abusivo che ha iniziato a prendere a pugni l'abitacolo per poi afferrare il cellulare e scappare in direzione della vicina via Bellini. L'automobilista, intanto, è riuscito a chiamare il 113 grazie al cellulare della compagna, che era assieme a lui. Arrivati sul posto, i Falchi della Squadra Mobile, in collaborazione con una volante del Commissariato Dante, sono riusciti a rintracciare l'uomo in via Broggia, non troppo lontano dalla zona dove era avvenuto il tutto, e lo hanno bloccato. Con lui, il 47enne aveva ancora il telefonino appena rubato. Dalle indagini successive e dall'identificazione, l'uomo arrestato è risultato avere anche diversi precedenti di polizia specifici, e per lui sono così scattate le manette: dovrà rispondere davanti ai giudici di rapina aggravata e tentata estorsione. Il telefonino, recuperato, è stato restituito al proprietario.