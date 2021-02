Ha tentato di mettere a segno una truffa ai danni di una donna anziana, come purtroppo se ne vedono tante, ma non ha fatto i conti con il fatto che il figlio della sua vittima fosse un agente della Polizia di Stato: per questo, un uomo di 72 anni, Salvatore Puccinelli, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di tentata truffa aggravata, resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni. Nella giornata di ieri, il poliziotto, in forze all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, è tornato nella sua abitazione di Nola, nella provincia partenopea, perché libero dal servizio, e ha trovato l'anziana madre in forte stato di agitazione. La donna ha raccontato al figlio poliziotto di aver ricevuto, poco prima del suo arrivo, una telefonata da un uomo che le ha chiesto 5mila euro per coprire un non meglio precisato assegno bancario: la somma sarebbe stata ritirata di lì a poco da un avvocato direttamente presso l'abitazione dell'anziana.

Quando il finto avvocato si è presentato sul posto, intuendo si trattasse di una truffa, è stato il poliziotto ad aprirgli la porta: quando l'agente si è qualificato come tale, il finto avvocato lo ha aggredito, spingendolo più volte contro il muro per poi darsi alla fuga. Con qualche difficoltà, dopo un breve inseguimento, il poliziotto è riuscito a bloccare il malvivente che, grazie anche all'intervento di un volante del commissariato di Nola, è stato arrestato: accusato di tentata truffa aggravata, resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni, il 72enne è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.