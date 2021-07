Nola, neonata morta dopo parto prematuro: indagati tre ginecologi dell’ospedale La piccola è nata prematura ed è purtroppo deceduta circa 30 minuti dopo. Dopo la denuncia dei genitori, una coppia di Saviano, la Procura di Nola ha aperto un fascicolo, iscrivendo nel registro degli indagati tre ginecologi dell’ospedale Santa Maria della Pietà, dove la bambina è nata e dove è purtroppo deceduta.

A cura di Valerio Papadia

È stata aperta una inchiesta sulla morte di una bambina, nata prematura all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, nella provincia di Napoli, e deceduta circa 30 minuti dopo essere venuta alla luce: la Procura di Nola, titolare dell'indagine, ha iscritto nel registro degli indagati tre ginecologi del reparto di Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, dove la piccola è nata e dove, purtroppo, è deceduta. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo in ambito sanitario: il sostituto procuratore Anna Musso ha disposto l'esame autoptico sul corpo della piccola, che sarà effettuato nelle prossime ore e che dovrebbe chiarire le precise cause della morte. L'iscrizione nel registro degli indagati dei tre medici è un atto dovuto anche per consentire ai tre di nominare i propri consulenti di parte per l'esame autoptico.

I genitori della bimba, una giovane coppia di Saviano – la madre ha solo 25 anni – ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione subito dopo il decesso, affinché l'Autorità Giudiziaria faccia piena luce sulla vicenda e stabilisca perché la piccola è morta e se si poteva evitare. La giovane mamma era arrivata al sesto mese della gravidanza, non priva di qualche turbolenza, quando la piccola ha deciso di nascere: dopo i primi vagiti, la neonata è stata posta in incubatrice, vista la nascita prematura, dove circa mezz'ora dopo il suo cuore ha purtroppo smesso di battere. La coppia si è rivolta allo Studio 3A per l'assistenza legale.