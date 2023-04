Nintendo sceglie Napoli per il lancio di “The Legend of Zelda”: edicole votive coi protagonisti del gioco Il 12 maggio sarà pubblicato il videogame “The Legend of Zelda: Tears ot the Kingdom”, sequel di “Breath of the Wild”: l’azienda giapponese ha scelto Napoli per pubblicizzarne l’uscita.

A cura di Valerio Papadia

È senza dubbio l'evento videoludico del 2023: milioni di fan attendono l'uscita di "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", sequel del videogioco cult "The Legend of Zelda: Breath of The Wild", che nel 2017 ha polverizzato record di vendite, vincendo anche il Game of the Year Award. Si tratta di una delle serie più amate di Nintendo, azienda giapponese leader nel settore dei videogames, che segue le avventure della Principessa Zelda (da cui prendono il nome i giochi) e di Link. Il nuovo capitolo sarà pubblicato il prossimo 12 maggio e, per l'occasione, Nintendo ha scelto Napoli per pubblicizzarne l'uscita.

E allora ecco che, approfittando anche del Comicon – la fiera del videogioco e del fumetto che si svolge alla Mostra d'Oltremare dal 28 aprile al 1° maggio – a Napoli sono spuntate tre edicole votive dedicate a Zelda. Le edicole votive sono molto diffuse a Napoli e celebrano solitamente i Santi: non di rado, però, in città è possibile trovare edicole votive dedicate anche a personaggi noti, come ad esempio Diego Armando Maradona.

Dove sono le edicole votive dedicate alla Principessa Zelda

Le tre edicole votive sono state realizzate grazie alla collaborazione tra gli artisti They Live e Zeal Off, e sono state collocate in tre punti strategici di Napoli: a Fuorigrotta (dove si svolge il Comicon), al Rione Sanità e al centro storico. All'interno delle edicole votive campeggia la Principessa Zelda, raffigurata come fosse una Santa.