Nino D'Angelo, nuova tappa al Palasele: secondo concerto ad Eboli l'8 dicembre Nino D'Angelo "raddoppia" al PalaSele di Eboli: 7 e 8 dicembre, una data aggiuntiva in vista del sold out, per un autunno ricco di eventi in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova tappa del tour "I miei meravigliosi anni '80.. e non solo!" di Nino D'Angelo: il cantautore napoletano, che lo scorso 29 giugno si era esibito di fronte a più di 40mila spettatori allo stadio Diego Armando Maradona, ha infatti raddoppiato le date del tour in programma al PalaSele di Eboli. Al già previsto sold out del 7 dicembre, si è aggiunto anche l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. I biglietti, che andranno rapidamente a ruba, sono usciti in queste ore. Una seconda data extra, ma stavolta al PalaFlorio di Bari, si è aggiunta il 1° dicembre, dopo quella originaria ed inizialmente unica del 30 novembre: due nuove date, insomma, per un tour che si annuncia da tutto esaurito per tutte le sere.

Si prospetta un autunno, insomma, ricco di concerti in Campania: tanti i concerti che tra ottobre e dicembre riempiranno i palazzetti, ma non solo. Ad aprire le danze sarà Luciano Ligabue che si esibirà il 7 ottobre al Teatro San Carlo, poi arriveranno Ghali, Al Bano, Mahmood, Laura Pausini, Negramaro, Alessandra Amoroso, Tananai e Gigi D'Alessio: tutti ad esibirsi tra il PalaPartenope di Napoli e il PalaSele di Eboli, in attesa del "gran finale" con il Musical di Mare Fuori, in programma negli ultimi giorni di dicembre proprio al PalaPartenope.