Nikola Jokic all’Ippodromo di Agnano: il campione Nba a Napoli per seguire uno dei suoi cavalli Campione in carica della Nba con i suoi Denver Nuggets, ieri sera il cestista serbo era ad Agnano per seguire uno dei cavalli della sua scuderia.

A cura di Valerio Papadia

Nikola Jokic con la maglia dei Denver Nuggets

Non è passato inosservato, sia per la sua statura che per il suo carisma, Nikola Jokic: il campione serbo della Nba, che ha da poco vinto il titolo con i suoi Denver Nuggets, ieri sera è stato avvistato all'Ippodromo di Agnano, nella zona occidentale di Napoli. Nominato miglior giocatore (Mvp) delle ultime Finals Nba – nonché due volte Mvp della stagione regolare – Jokic si trovava a Napoli per seguire uno dei cavalli della scuderia che possiede con la famiglia, la Dream Catcher: l'ippica, insieme alla pallacanestro, è infatti la grande passione del cestista serbo.

Il cavallo di Jokic non è stato all'altezza delle aspettative

Ieri sera, all'Ippodromo di Agnano, si è disputato il “Premio G.P. Città di Napoli Filly”. Il cavallo di Nikola Jokic, una femmina di nome Emily Pan, ha partecipato nella categoria "femmine indigeni di 3 anni", condotta dal fantino Alessandro Gocciadoro. Una serata amare per il cestista serbo, abituato a ben altre vittorie e trionfi, e per la sua scuderia, dal momento che Emily Pan ha deluso le aspettative e si è classificata soltanto al settimo posto.

Chi è Nikola Jokic, uno dei cestisti più forti al mondo

Classe 1995, nato a Sombor, in Serbia, Nikola Jokic comincia a giocare a basket in patria da giovanissimo. Di ruolo centro, è considerato uno dei "lunghi" più forti della pallacanestro europea e mondiale. Grande palleggiatore e passatore nonostante la sua stazza, Jokic diventa determinante in Serbia, ma la consacrazione arriva quando, nel 2014, viene scelto dai Denver Nuggets e approda in Nba, il campionato di basket più famoso al mondo.

I primi anni negli Stati Uniti sono altalenanti: alle quasi sempre superbe prestazioni di Jokic si contrappongono performance non all'altezza della franchigia del Colorado. Nel 2023, però, la svolta: i Nuggets approdano ai Playoffs e, trascinati dal serbo, dopo aver dominato tutte le serie, alle Finals si sono imposti contro i Miami Heat, portando a casa il titolo.