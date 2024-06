Night club e B&B usati come case a luci rosse: 11 indagati in provincia di Salerno

video suggerito

Night club e Bed&Breakfast utilizzati come case a luci rosse: è la scoperta fatta dai carabinieri di Salerno a Pontecagnano Faiano. Sono undici le persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Per cinque di loro sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri l'obbligo del divieto di dimora nella provincia di Salerno e per uno di loro il divieto di dimora nel comune di Pontecagnano: misure disposte dal Tribunale di Salerno.

Complessivamente, sarebbero almeno 8 le case d'appuntamento e 2 i night club gestiti dagli undici indagati, che avevano formato tre distinti gruppi al cui vertice c'erano due salernitani di 60 e 56 anni. Sigilli per un Bed&Breakfast di Pontecagnano Faiano, il cui proprietario avrebbe favorito e sfruttato la prostituzione, mettendo a disposizione di donne e transessuali la sua struttura ad un prezzo maggiorato rispetto a quello tradizionale riservato ai clienti della struttura.

Uno degli indagati, inoltre, avrebbe anche rapinato uno dei clienti delle prostitute, minacciandolo e impedendogli di avere un rapporto sessuale con la stessa dopo avergli però tolto il denaro. Al termine dell'operazione, agli arresti domiciliari sono finite cinque persone: un 54enne, un 49enne, un 47enne ed una 46enne di Salerno ed un acerrano di 43 anni. Raggiunti invece dal divieto di dimora due battipagliesi (41 e 33 anni), due salernitani di 52 e 40 anni, ed un napoletano di 58 anni. Sono tutti accusati in concorso dei reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.