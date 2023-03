Niente tasse a chi si trasferisce nel Comune più piccolo della Campania: l’iniziativa del sindaco Si tratta di Valle dell’Angelo, in Cilento, provincia di Salerno, cittadina con soli 140 abitanti che rischia di spopolarsi. Il Comune ha deciso di non far pagare le tasse a coloro che acquisteranno una casa o investiranno in un’attività commerciale.

A cura di Valerio Papadia

È il Comune più piccolo della Campania: si tratta di Valle dell'Angelo, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno che, come molti comuni dell'entroterra rischia di spopolarsi e rimanere disabitato. Valle dell'Angelo, infatti, conta soltanto 140 abitanti: nel paesino ci sono solo tre bar e due ristoranti. Ecco che allora il sindaco Salvatore Angelo Iannuzzi ha lanciato una iniziativa per ripopolare il piccolo borgo e tentare di salvarlo: chi decidesse, infatti, di comprare una casa e trasferirsi a Valle dell'Angelo, oppure di investire in un'attività commerciale, non pagherà le tasse municipali.

Da quanto si apprende, l'amministrazione comunale sta pensando anche ad altri incentivi per invogliare quante più persone possibili a trasferirsi a Valle dell'Angelo. Il Comune starebbe infatti preparando anche accordi con alcuni istituti di credito per offrire mutui a tasso agevolato a coloro che decideranno di investire sul territorio.

Non solo Valle dell'Angelo: l'iniziativa di un altro Comune del Cilento

In Cilento, fascia costiera ed entroterra a forte vocazione turistica in Campania, non soltanto Valle dell'Angelo rischia di spopolarsi. Anche Celle di Bulgheria, altra cittadina dell'entroterra, ha conosciuto una importante diminuzione del numero dei suoi abitanti. Ecco perché, nell'estate del 2022, il sindaco Gino Marotta ha deciso di offrire un incentivo economico a chiunque volesse trasferirsi nel borgo, che attualmente conta circa 1.800 abitanti.

Come dichiarato a Fanpage.it, l'amministrazione comunale di Celle di Bulgheria ha deciso di offrire un bonus di 5mila euro a chi volesse comprare una casa in paese e stabilirvi la propria residenza. Il bonus sale invece a 10mila euro per chi volesse investire in un'attività commerciale.