Niente diretta del venerdì pomeriggio per De Luca, ancora a Roma come Grande Elettore Salta la diretta di Vincenzo De Luca del venerdì pomeriggio: il presidente della Campania è ancora a Roma per le elezioni del Presidente della Repubblica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca a Montecitorio per le elezioni del Presidente della Repubblica.

Niente diretta per Vincenzo De Luca: quest'oggi, venerdì 28 gennaio, non si terrà il tradizionale appuntamento sui social con il presidente della Regione Campania, impegnato a Montecitorio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha annunciato lo stesso presidente De Luca nella tarda mattinata di oggi: "Per la concomitanza con le votazioni a Roma per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la consueta diretta streaming del venerdì è rinviata", si legge sulla pagina Facebook del presidente della Regione Campania. Diretta saltata ufficialmente dopo che gli scrutini effettuati fino ad oggi hanno avuto come esito una fumata nera, causando il procrastinarsi delle votazioni.

Il presidente della Campania è infatti uno dei 1.009 Grandi Elettori ed uno dei tre che provengono da Palazzo Santa Lucia: gli altri due sono Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale (anche lui come De Luca in seno al Partito Democratico), ed Annarita Patriarca, rappresentante dell'opposizione in Regione e dirigente di Forza Italia in Campania. Nei giorni scorsi a Montecitorio lo stesso De Luca (che in parlamento ha anche il figlio Piero, eletto nel 2018 con il Partito Democratico a sua volta), non si è sbilanciato: nel centrosinistra i dubbi sul nome unico da candidare si protraggono da tempo e lo stesso presidente della Campania ha tergiversato con i cronisti presenti fuori l'Aula di Montecitorio. "Chiedo scusa, scusatemi", le uniche parole rilasciate l'altra sera, allontanandosi poi a telefono. Incertezza che ha portato già a cinque scrutini, costringendolo anche a saltare la diretta di quest'oggi.